جدة - نرمين السيد - وتسببت موجة الحر الكبيرة فى الصين فى إتلاف المحاصيل الزراعية على نطاق واسع مما أدى إلى أضرار مادية كبيرة للمزارعين الذين تعتبر الزراعة مصدر رزقهم الأساسى. وخصصت الحكومة الصينية مبلغ 10 مليارات يوان (1.45 مليار يورو) من المساعدات للمزارعين لتأمين حصاد الخريف، خصوصا الأرز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين: موجة حر غير مسبوقة تقضى على نطاق واسع من المحاصيل الزراعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.