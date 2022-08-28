عاجل.. الأردن يدين استمرار اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف، والسماح لهم بانتهاك حرمته عبر ممارسات استفزازية وبحماية من الشرطة الإسرائيلية.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إن تصاعد الانتهاكات وما يرافقها من ممارسات استفزازية هى خرق فاضح ومرفوض للقانون الدولى، وللوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها، مؤكدا أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاها خطيرا ينذر بالمزيد من التصعيد الذى تنعكس تبعاته على الجميع.

وشدد الناطق الرسمى باسم الوزارة على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هى الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب أبو الفول، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفورى عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.