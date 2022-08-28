وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إن تصاعد الانتهاكات وما يرافقها من ممارسات استفزازية هى خرق فاضح ومرفوض للقانون الدولى، وللوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها، مؤكدا أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاها خطيرا ينذر بالمزيد من التصعيد الذى تنعكس تبعاته على الجميع.
وشدد الناطق الرسمى باسم الوزارة على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هى الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وطالب أبو الفول، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفورى عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الأردن يدين استمرار اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.