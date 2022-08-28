العالم اليوم - مقتل فتاة إيطالية بعد سقوط تمثال عليها في ألمانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 07:19 مساءً - قالت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إن فتاة من إيطاليا كانت في إجازة مع والديها توفيت بعد سقوط تمثال حجري عليها في فندق بمدينة ميونيخ.

وذكرت الشرطة أن الفتاة البالغة من العمر 7 سنوات صدمها التمثال، الذي يبلغ وزنه 200 كيلوغرام (440 رطلا)، في فناء الفندق مساء الجمعة.

وتمكن الناس في مكان الحادث من تحرير الطفلة والاتصال بخدمات الطوارئ، لكنها توفيت لاحقًا في أحد مستشفيات ميونيخ.

ولم يكن من الواضح سبب سقوط التمثال، فيما قالت الشرطة إن التحقيق جار.