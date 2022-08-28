الجيش اليمنى: ميليشيا الحوثى ارتكبت 1436 خرقا خلال 26 يوما

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الجيش اليمنى العميد الركن عبده مجلى، اليوم الأحد، أن قوات الجيش ملتزمة التزاماً تاماً بوقف إطلاق النار، وفقاً للهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة، وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثى استغلت أيام الهدنة بشكل همجى.





وأوضح فى بيان أن ميليشيا الحوثى تواصل تصعيدها، وتستهدف المواقع العسكرية والأعيان المدنية والتى نتج عنها مقتل وإصابة العشرات من المدنيين وإلحاق الأضرار المادية بالمنشآت والمنازل السكنية، إضافة إلى مواصلة الحصار وقطع الطرقات عن مدينة تعز، مما يؤكد تعنت ورفض الميليشيا للهدنة الأممية.

كما استعرض التطورات الميدانية فى الجبهات القتالية والخروقات والانتهاكات التى ارتكبتها الميليشيات الحوثية منذ بداية الهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة فى الثانى من أغسطس، مؤكدا أن الميليشيا عمدت إلى ارتكاب (1436) خرقا خلال 26 يوما، فى كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة وأبين وصعدة.

يشار إلى أن المبعوث الأممى إلى اليمن هانس جروندبرج، أعلن فى 2 أغسطس موافقة الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثى على تمديد الهدنة فى البلاد شهرين إضافيين.

وقال إن "هذا التمديد للهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع فى أسرع وقت ممكن".