نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور شخصية 4×6″ ما هي أوراق التقديم في الجامعات 2022 ..رابط تسجيل المرحلة الثالثة تنسيق الثانوية العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوراق التقديم في الجامعات 2022 أصدرت إدارة الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية تعليمات لإدارات التعليم والطلاب بالإعلان عن المستندات المطلوبة للقبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، ومع ظهور أول مرحلة لتنسيق الثانوية العامة 2022 ستبدأ الجامعات بتسجيل الطلاب، لا يتطلب القبول في إحدى الكليات ترشيح مكتب التنسيق فحسب، بل يتطلب أيضًا استيفاء متطلبات الكلية واجتياز اختبارات القدرات واجتياز الفحص الطبي في الكلية.

أوراق التقديم في الجامعات 2022

المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات 2022 كما يلى:

• أصل وخمس نسخ من شهادة الثانوية العامة الخاصة بك.

• بطاقة ترشيح مطبوعة من موقع التنسيق الرسمي و 5 نسخ منها.

• شهادة ميلاد الطالب و 5 نسخ منها.

• أصل الكشف الطبى مختوم من المكتب الطبي بالجامعة وثلاث نسخ منه.

• 3 نسخ من البطاقة الشخصية للطالب.

• ثماني صور شخصية مقاس 4×6.

• إحضار 2 و 6 أو 7 جند للذكور فقط.

• يتم إجراء مقابلة شخصية – للقبول في قسم معين من الكلية.

• استمارة التعارف التي يتلقاها الطلاب الجدد من الجامعة.

• نسخة من الكشف الطبى.

• دفع الرسوم الدراسية المقررة قبل تقديم الملف.

• بعد قبول الطالب للمستندات المطلوبة يعتبر مقبولا رسميا في الكلية ويخضع لأحكام التعليم من حيث الحقوق والالتزامات.

تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثالثة

بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء مكتب التنسيق الجامعي في عام 2022 تم إطلاق الموقع الإلكتروني للتنسيق الإلكتروني للتسجيل في اختبار القدرات الثانوية العامة أول أمس،وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة في مصر من خلال ترتيب اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول فيها لاجتياز اختبار القدرات وفقاً لأعمال القبول في الجامعات والمعاهد عام 2022.

يقوم مكتب التنسيق بإرسال نسخة من قائمة الترشيحات إلى الجامعة التي تم ترشيح الطالب لها يتضمن هذا رقم جلوس الطالب واسمه ومجموعه وجميع التفاصيل الطالب بخصوص المعلومات الواردة في هذه البيانات.

لا توجد رسوم إضافية يتعين على الطلاب دفعها بخلاف مصاريق الكلية/ المعهد الذي تم ترشيحهم لها، وستوفر الكلية أو المعهد ملفًا لحفظ أوراقك فيه.

تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الأولى

• الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر،عدد طلاب الشعبة العلمية: 22475 طالب وطالبة.

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر،عدد الطلاب: 15220 طالب وطالبة.

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر،عدد طلاب الشعبة الأدبية: 80063 طالب وطالبة.

• إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة: 117758 طالب وطالبة.

رابط التنسيق 2022 المرحلة الثالثة

يبحث العديد من الطلاب والطالبات في الثانوية العامة المرحلة الثالثة على كيفية التقديم وتسجيل الرغبات على موقع التنسيق لعام 2022 ولذلك سوف نوضح لكم رابط موقع التنسيق وخطوات في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة.

• رابط موقع التنسيق وهذا هو الموقع الرسمي لتسجيل جميع مراحل التنسيق.

• يقوم الطالب أو الطالبة بتسجيل الاسم رباعي ورقم الجلوس الذي قام بتأدية الامتحانات به، التأكد من كتابة البيانات كاملة وصحيحة على موقع التنسيق.

• ثم يقوم الطالب بعد ذلك بمليء الرغبات حيث تتميز المرحلة الأولي بأن كل الكليات تكون متاحة أمام الطلاب المرحلة الأولي.

• وبعد أن يقوم الطالب بتسجيل جميع رغبات يقوم بتأكيد ويمكن للطالب تعديل أي من الرغبات خلال مدة المرحلة الأولي للتنسيق.

الجامعات الحكومية والمعاهد الخاصة التي تقبل 60%



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