نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي العراق بالرقم الامتحانات كل المحافظات وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج طلاب الصف السادس الاعدادي في العراق إلى التعرف على النتيجة الخاصة بهم، ولذلك فإن وزارة التربية والتعليم في العراق تبذل كل جهودها لكي تحاول أن تساعد الطلاب على الحصول على النتيجة الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، ولذلك فإن الوزارة حاولت قدر المستطاع أن توفر للطلبة تسهيلات تساعدهم أثناء عملية الحصول على النتيجة، ولذلك فإننا في هذا الموضوع سوف نقوم بتوفير كل المعلومات عن الطريقة التي يمكن من خلالها أن يتم الحصول على النتيجة من الموقع الإلكتروني، كما أننا سوف نقوم بتوفير كل المعلومات التي قد قامت وزارة التربية والتعليم بالتصريح بها في ضوء الرد على كل تساؤلات أولياء الأمور والطلبة بخصوص نتائج الصف السادس الإعدادي.

نتائج الصف السادس الاعدادي في كل محافظات العراق

بدأ أولياء الأمور والطلبة في كل محافظات العراق بالتساؤل عن نتائج الأبناء وموعد ظهورها النهائي خصوصاً وأنه يوجد الكثير من الطلاب الذين يشعرون بالتوتر والقلق حيال النتيجة وعليه قد بدأت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أن النتيجة الخاصة بالصف السادس الإعدادي سوف تبدأ في الظهور في موعد أقصاه بعد أسبوعين أي أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة خلال آخر شهر أغسطس الحالي وسوف يستطيع كل الطلاب في كل محافظات العراق أن يحصلوا عليه عن طريق الموقع الخاص بالوزارة.

طريقة الحصول على النتيجة من الموقع الإلكتروني

ينبغي على كل طالب من الطلاب في الصف السادس الإعدادي أن يقوم كل منهم بالتعرف على طريقة الحصول على النتيجة في الفترة الحالية لكي يستطيعوا أن يبحثوا عنها في موقع الوزارة عقب الإعلان عنها مباشرة وقد أعلنت الوزارة عن طريقة سهلة وبسيطة يمكن أن يقوم من خلالها الطلاب بالحصول على النتيجة وهي كالتالي:

يجب على الطالب أن يقوم بالدخول على الموقع الخاص بالوزارة.

فيما بعد يقوم باختيار خدمات النتائج.

بعد ذلك يقوم الطالب باختيار اسم المدرسة.

على الطالب بعد ذلك أن يقوم باختيار المحافظة.

يبدأ الطالب فيما بعد بكتابة رقم المقعد.

يقوم الطالب بالنقر على زر إرسال البيانات.

يضغط الطالب على كلمة ظهور النتيجة وبعدها بثوان تصبح النتيجة أمام الطالب.

التحقق من نتيجة السادس الإعدادي

يمكن لكل الطلبة أن يقوم كل منهم بالتحقق من النتيجة الخاصة به عن طريق ميزة قد قامت الوزارة بتخصيصها على الموقع الإلكتروني الخاص بها حيث يستطيع أن يقوم الطلاب الدخول على الموقع وتنزيل مستند النتائج على الجهاز الخاص بهم ومن ثم يستطيع الطلاب البحث عن الاسم والنتيجة الخاصة بكل طالب من خلال هذا المستند.