جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس القومى للدفاع المدنى فى السودان، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 99 قتيلاً ونحو 94 جريحًا حتى الآن، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل.





وشهدت عدد من ولايات السودان فيضانات واسعة، غمرت المنازل فى ست ولايات، من بينها نهر النيل، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأعلن سلطات الدفاع المدنى فى السودان وقوع أضرار واسعة فى 24 ألف منزل وعشرين مبنى حكوميًا، جراء الفيضانات. كما تضرر نحو 136 ألف شخص على الأقل فى 12 محافظة سودانية، وفقا لمفوضية العون الإنسانية التي تديرها الحكومة. كما غمرت الفيضانات 238 منشأة صحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 99 قتيلاً و94 جريحًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.