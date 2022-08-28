ارتفاع قتلى حادث دهس طال حفل شواء فى هولندا

جدة - نرمين السيد - ارتفع عدد القتلى إلى 6 جراء حادث دهس خرجت فيه شاحنة عن حاجز ودهست أشخاصا فى حفل شواء بقرية جنوب روتردام الهولندية. وقالت الشرطة إن 7 أشخاص آخرين نقلوا للمستشفى، أحدهم حالته حرجة.





وقالت المتحدثة باسم الشرطة ميريام بويرس إن سائق الشاحنة، وهو إسبانى يبلغ من العمر 46 عاما، يشتبه فى بأنه تسبب فى الحادث الذى وقع فى وقت مبكر من مساء السبت بقرية نيو-بييرلاند.

وأضافت المتحدثة: "تركت الشاحنة الكبيرة طريقا ريفيا صغيرا وعبرت حاجز الطريق ودهست تجمعا فى القرية"، مشيرة إلى أن السائق لم يكن تحت تأثير الكحول وقت الحادث.

وما يزال سبب الحادث قيد التحقيق.

وفى السياق، قال ملك هولندا فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما فى تغريدة لهما إنهما صدما إزاء الحادث، الذى قالا إنه تسبب فى "حزن لا يمكن تصوره فى هذا المجتمع المترابط. العائلات المتضررة فى ذهننا ونتمنى للمصابين فى طريقهم إلى الشفاء الجيد قدر الإمكان".

كما عبر رئيس الوزراء مارك روته عن حزنه فى تغريدة قائلا:"أفكارى تذهب إلى الضحايا والأقرباء فى هذه الدراما الرهيبة. أتمنى لهم الكثير من القوة".

وقام المحققون العدليون ليل السبت بفحص الشاحنة التى توقفت أسفل الحاجز. وقامت رافعة فى وقت لاحق بسحبها وإعادتها إلى الطريق.

وأظهرت صور المشهد رايات معلقة بين الأشجار والمقاعد متناثرة حول طاولات والأطباق لا تزال فوقها.

وزار عمدة البلدة تشارلى أبتروت مكان الحادث ليل السبت وقدم التعازى للأهالى وسكان القرية.