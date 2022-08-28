أوكرانيا: شحن 11 سفينة بملايين الأطنان من الحبوب عبر نهر الدانوب

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، أنه 11 سفينة أبحرت عبر موانئ الدانوب الأوكرانية أمس السبت، لافتة إلى أنه لم يتم شحن مثل هذا العدد الكبير منذ بدء الحرب الروسية، حسبما نقلت "بلومبرج".
وأضافت الوزارة الأوكرانية، أن "هذه السفن محملة بـ 45 ألف طن من الحبوب"، موضحة أنه تم شحن أكثر من 4 ملايين طن من الحبوب إلى خارج البلاد عبر موانئ الدانوب الأوكرانية منذ مارس الماضى.
يأتى ذلك فى إطار اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا بوساطة من الأمم المتحدة فى 22 يوليو الماضى من أجل إتاحة التصدير من أوكرانيا من ثلاثة موانئ، بعد إغلاق الموانئ منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى.
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