تراس تبحث خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 15% فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - تبحث وزيرة الخارجية البريطانية، والمرشحة الأقرب لمنصب رئيس وزراء البلاد، ليز تراس، خفض ضريبة القيمة المضافة على جميع المبيعات فى بريطانيا بنسبة تصل إلى 5 نقاط مئوية، بنسبة 15%، فى خطوة لأجل تجنب انتقادات بالافتقار لخطة لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة فى البلاد.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد جاء التقرير حول خفض الضريبة المحتمل فى صحيفة "تيلجراف"، وهى إحدى الصحف التى أيدت بقوة حملة تراس للفوز بقيادة الحكومة ضد وزير المالية ريشى سوناك، ما يشكل تغييرًا فى نهج تراس.

ودخلت المنافسة على قيادة حزب المحافظين إلى أسبوعها الأخير، حيث تبقى فرصة واحدة للتجمعات الانتخابية فى لندن يوم الأربعاء المقبل، بينما لازالت تراس هى الأوفر حظًا للفوز بدعم أعضاء حزب المحافظين، والفوز بمنصب رئيس وزراء بريطانيا أيضًا.

وقالت "التليجراف"، إن "خفض ضريبة القيمة المضافة سيكون الأكبر على الإطلاق، وربما يوفر للأسرة المتوسطة أكثر من 1300 جنيه استرلينى سنويًا".

وبحسب التقرير، قال مسؤولون، إن الخفض ربما يحمى الشركات من الانهيار، وقد يكون مصحوبًا بتدابير إضافية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا على دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم، والتى من المقرر أن ترتفع إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا هذا الشتاء مقارنة بالعام السابق.