نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : جناية القتل القصد لمطلق عيار ناري تسبب بوفاة طالب توجيهي في أبو نصير على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 28 أغسطس 2022 05:03 مساءً - دوت الخليج :- أسندت النيابة العامة، الأربعاء، لمطلق عيار ناري تسبب بوفاة طالب توجيهي في منطقة ابونصير في العاصمة عمّان، "جناية القتل القصد على اساس القصد الاحتمالي خلافا لاحكام المادة 326 وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات".

وقال النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى القاضي الدكتور إحسان السلامات، إنّ المتهم يواجه بمقتضى المادة 326 وبدلالة المادة 64؛ عقوبة القصد المباشر، شأنه شأن أي شخص ارتكب جناية القتل القصد المباشر , وفق المملكة .

وتعرض الشاب فجر الخميس، 18 آب/أغسطس 2022، لعيار ناري طائش في منطقة أبو نصير في عمان، أدى إلى وفاته.

كما واستمع المدعي العام اليوم لافادة المتهم. وأضاف القاضي السلامات، أن التحقيق ما زال مستمرا.

وكان قوة أمنية قد ألقت القبض على مطلق نار تسبب بوفاة الشاب سهل محمود خطاب والذي توفي متأثراً برصاصة أطلقها الجاني بداعي الفرح تزامناً مع نتائج الثانوية العامة.