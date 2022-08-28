مستشار النمسا: ارتفاع أسعار الطاقة تسبب فى زيادة الأعباء على الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر، أن الحكومة تراقب بقلق القفزات المستمرة فى الأسعار فى سوق الطاقة، متعهدا بتوفير إمدادات الطاقة اللازمة دون أى أزمة وضمان توفير احتياجات جميع المنازل والشركات.





وقال نيهمر، فى تصريحات له اليوم الأحد، قبل دعوته الى اجتماع أزمة لعدد من الوزراء لمناقشة تطورات أزمة الطاقة فى البلاد، إن الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة تسبب مجددا فى زيادة الأعباء على الاقتصاد الوطنى.

وأضاف أنه سيلتقى فى وقت لاحق اليوم، الوزراء المعنيين وجميع خبراء الطاقة المهمين لبحث سبل مواجهة الزيادة الكبيرة الجديدة فى أسعار الطاقة وفى مقدمتهم وزيرى المالية ماجنوس برونر، والاقتصاد مارتن كوشر، ووزيرة الطاقة ليونور جويسلر.

ونوه نيهمر بأن الاتصالات مستمرة مع الرئيس الكسندر فان دير بيلين، لإطلاعه على نتائج وقرارات الاجتماع.