الرئيس التونسى: التنمية لن تتحقق إلا من خلال تدعيم السلم والأمن فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعيد، فى كلمة له خلال ختام اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية "تيكاد 8": "ندعو لإيجاد آليات جديدة للتعاون الإفريقى اليابانى"، مشيرا إلى أن قضايا الدول الإفريقية جاءت نتيجة لجملة من الأسباب ليس أقلها التدخلات الخارجية وغياب العدالة الاجتماعية المنشودة.

وتابع الرئيس التونسى: "من المؤسف أن نرى أشخاصًا داخل إفريقيا أو خارجها يبحثون عن الماء أو الدواء.. وعلينا بناء مجتمعات عدالة.. وننظر فى التاريخ والأسباب التى أدت بنا إلى تلك الأوضاع"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

ويشارك فى فعاليات قمة "تيكاد 8"، التى تُعقد على مدى يومين، 66 وفدًا من دول إفريقية واليابان ومنظمات إقليمية ودولية، و22 رئيس دولة وملكًا ورؤساء حكومات والمفوضية الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والبنك الإفريقى والبنك الدولى ومنظمات اقتصادية دولية.