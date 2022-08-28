روسيا تتوعد بيع الغاز للأوروبيين بـ5000 يورو

جدة - نرمين السيد - وكتب ميدفيديف عبر حسابه على "تليجرام": "رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى، نظرًا لزيادة أسعار الغاز إلى 3500 يورو لكل ألف متر مكعب، سنضطر إلى زيادة السعر المتوقع إلى 5000 يورو بحلول نهاية عام 2022".

وقال ميدفيديف أمس، إن روسيا مستعدة لإمداد أوروبا بالغاز بالكمية التى تنص عليها العقود، لكن إذا قام الاتحاد الأوروبى بلى الذراع ورفض توريد التوربينات التى تمت صيانتها لخط أنابيب "التيار الشمالى" أو إطلاق خط "التيار الشمالى 2"، فإنهم لن يحصلوا على الكميات التى يرغبون بها.

وأضاف ميدفيديف لقناة "إل سى آى" الفرنسية: نحن لم نرفض أبدا توريد الغاز إلى أوروبا. لقد قمنا ببناء خط أنابيب "التيار الشمالى 2"، وأوفينا بجميع التزاماتنا، لكنهم هم من رفض وقالوا إنهم لا يحتاجون الغاز الروسى، وإنهم لن يستطيعوا الدفع باليورو والدولار نظرا لأنهم أوقفوا نظام المراسلات مع بنوكنا. عندها قررنا أن الإمكانية الوحيدة بالنسبة لنا هى استخدام الروبل كوسيلة للدفع. أى أن هذه هى نتائج حرب العقوبات التى أطلقها الغرب. نعم، نحن الآن جاهزون لتوريد الغاز بالكميات المتعاقد عليها".