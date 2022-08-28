العالم اليوم - نمو الصناعات التحويلية في مصر 6.6 بالمئة خلال يونيو

انتم الان تتابعون خبر نمو الصناعات التحويلية في مصر 6.6 بالمئة خلال يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 04:18 مساءً - سجل إنتاج الصناعات التحويلية في مصر نموا بنسبة 6.56 بالمئة على أساس شهري في يونيو، وذلك بدعم صناعتي المشروبات والأجهزة الكهربائية، بحسب بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صدرت اليوم الأحد.

وقال الجهاز في بيان إن القراءة الأولية لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية، والذي يستثني الزيت الخام والمنتجات البترولية، سجلت 119.38 في يونيو مقابل قراءة نهائية عند 119.38 في مايو.

ومن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا، إنتاج صناعة المشروبات الذي ارتفع بنسبة 15.54 بالمئة في يونيو على أساس شهري بدعم زيادة الإنتاج في موسم الصيف، فيما زاد إنتاج الأجهزة الكهربائية 15.54 بالمئة.

ومن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا، تراجعت صناعة المواد والمنتجات الكيماوية 4.83 بالمئة على أساس شهري، كما هبط إنتاج صناعة الفلزات القاعدية 5.45 بالمئة.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية في الوقت الحالي في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية وشح النقد الأجنبي، فيما تسعى للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة.