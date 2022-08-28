العالم اليوم - أزمة العراق.. صالح والكاظمي يؤكدان أهمية "الحوار الجاد"

انتم الان تتابعون خبر أزمة العراق.. صالح والكاظمي يؤكدان أهمية "الحوار الجاد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 04:18 مساءً - أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة السياسية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضافت: "تمّ التطرق، خلال اللقاء، إلى العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين".

وتابع البيان: "الجانبان أكدا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المُنتظرة وتُرسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي في البلد".

يأتي ذلك فيما يواصل أنصار التيار الصدري، منذ نحو شهر، اعتصامهم داخل مبنى مجلس النواب وحوله، كما حاصروا لفترة وجيزة مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان الكاظمي أطلق "حوارا وطنيا" لمحاولة إخراج العراق من المأزق، لكن ممثلي التيار الصدري وزعيمهم قاطعوا هذه المبادرة، واعتبروا أنها لم "تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع".