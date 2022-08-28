موقع الحصول على نتيجة الصف السادس الإعدادي بالعراق 2022 | رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 موقع نتائجنا جميع المحافظات

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عمر شويل - جدة بدأوا الطلاب، وأولياء الأمور بالبحث خلال الساعات الماضية من أجل الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادى بالعراق 2022، وذلك لرغبة الطلاب في معرفة درجاتهم في امتحانات الدور الأول، وذلك بعد أن تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة العراق عن نتائج الصف السادس الاعدادي رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء من عمليات التصحيح، سنتحدث عن كافة المعلومات من مقالنا هذا تابعوا معنا.

الحصول على نتيجة الصف السادس الإعدادي بالعراق 2022

ينتظر طلاب الصف السادس نتائجهم، وذلك بعد إنتهاء امتحانات الصف السادس الإعدادي بالعراق 2022، فقد تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن إعلان النتائج، ولا داعي للقلق، حيث أن لجان المدارس تقوم حاليًا بفحص دفاتر الامتحانات ووضع درجات الطلاب، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح ما زالت جارية إلى الآن، وسوف تعلن النتائج عن قريب، كما كشفت وزارة التربية والتعليم أنها قد انتهت من بعض أوراق الامتحانات، وان معدلات النجاح الأولية للطلاب مطمئنه.

رابط نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2022

صرحت وزارة التربية والتعليم بدولة العراق أنها فور الإنتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات يتم وضع درجات الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني من أجل أن يتمكن جميع الطلاب من معرفة نتائجهم، والخطوات كالتالي:

مبدئيًا يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم او موقع نتائجنا.

ثم بعد ذلك القيام بالضغط على استبيان نتائج المرحلة الإعدادية الصف السادس الدور الأول.

بعدها يقوم الطالب باختيار المحافظة التابع لها.

بعد أن يتم اختيار المحافظة يقوم الطالب بالضغط على أيقونة تحميل من أجل تنزيل نتائج المحافظة مباشرة بصيغة PDF.

بعد الإنتهاء يتمكن الطالب من خلال البحث عن اسمه من بين الأسماء الموجودة الاستعلام عن نتيجة مجموع درجاته.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن السبب في تأخير النتيجة إلي هذا الوقت الطويل، وذلك لأن عملية التصحيح تتم بدقة عالية، وعدة مراحل تجميع، ورصد الدرجات، ثم المراجعة مرة أخرى من أجل أن يتم التأكد من عدم حدوث أي خطأ في أي مرحلة من المراحل الخاصة بالنتيجة، كما يتم ظهور النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة.

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهائها من فحص اوراق الامتحانات ووضع درجات الطلاب، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح انتهت لجميع الطلاب ويمكن للطلاب الحصول علي درجاتهم الان، وسوف تعلن النتائج عن قريب، كما كشفت وزارة التربية والتعليم أنها قد انتهت من بعض أوراق الامتحانات، قدمنا لكم كافة التفاصيل عن هذا الموضوع في الفقرات السابقة.