طالبان تتهم باكستان بتسهيل دخول مقاتلات أمريكية إلى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال القائم بأعمال وزير الدفاع فى الحكومة الأفغانية، الملا محمد يعقوب، اليوم الأحد، إن باكستان سمحت لطائرات أمريكية مسيرة باستخدام مجالها الجوى للوصول إلى أفغانستان، فيما نفت إسلام اباد تلك الاتهامات، وذلك فى أعقاب غارة جوية أمريكية فى الآونة الأخيرة فى كابول.





وقال الملا محمد يعقوب، خلال مؤتمر صحفى فى كابول، إن طائرات أمريكية مسيرة تدخل أفغانستان عبر باكستان، مضيفًا: "وفقًا لمعلوماتنا، فإن الطائرات المسيرة تدخل عبر باكستان إلى أفغانستان، وتستخدم المجال الجوى الباكستانى.. نطلب من باكستان عدم استخدام مجالها الجوى ضدنا". ومن جانبها، نفت السلطات الباكستانية ضلوعها أو معرفتها مسبقًا بالغارة التى شنتها الولايات المتحدة بطائرة مسيرة، قائلة إنها نفذتها فى كابول فى يوليو، وأدت إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى. وتأتى تصريحات يعقوب فى وقت تتوسط فيه حركة طالبان الأفغانية فى محادثات بين باكستان وجماعة طالبان الباكستانية، ما قد يؤدى إلى تفاقم التوتر بين الدولتين الجارتين.

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