عشرات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين مهددين بالطرد إلى الشوارع فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة: "قد يتشرد 50 ألف لاجئ أوكرانى فى بريطانيا العام المقبل. لقد تم تحذير الحكومة من هذه المشكلة، لكن الوزراء يرفضون تقديم حزمة دعم جديدة لمعالجة الأزمة التى تلوح فى الأفق".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يتم إلغاء برنامج "منازل لأوكرانيا" قريبًا، وهو البرنامج المنوط بمساعدة النازحين الأوكرانيين فى الحصول على سكن فى بريطانيا.

وأضافت "الجارديان"، أن فترة الستة أشهر الأولى لإيواء اللاجئين قاربت على الانتهاء، ولم يتم حتى الآن توفير مساكن جديدة لهم.

وحذرت العديد من المنظمات التى تتعامل مع هذه القضية من تباطئ رد فعل الحكومة البريطانية على هذه المشكلة، ما يمكن أن يؤدى إلى زيادة كارثية فى التشرد فى بريطانيا.