العالم اليوم - شجار في السماء.. طياران يتعاركان بالأيدي داخل قمرة القيادة

انتم الان تتابعون خبر شجار في السماء.. طياران يتعاركان بالأيدي داخل قمرة القيادة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 03:21 مساءً - شهدت رحلة جوية كانت تسيّرها الخطوط الفرنسية شجارا غير عادي بين طيارين داخل قمرة القيادة، وفق ما نقلت صحيفة "لا تريبون".

وذكر المصدر أن الخطوط الجوية الفرنسية أوقفت طيارين بعد شجارهما في منتصف رحلة كانا يقومان بها بين جنيف وباريس في يونيو الماضي.

وأوضح أنه بعد وقت قصير من الإقلاع، سمع مضيفو الطائرة الشجار، وحين دخلوا المقصورة وجدوا الطيارين يتعاركان بالأيدي.

وتدخل طاقم الطائرة لفض الشجار، وجرى نقل أحدهما إلى مكان آخر لما تبقى من الرحلة، فيما بقي سبب العراك غير واضح.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران إن ما حصل "سلوك غير لائق تماما"، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق حول الواقعة.

كما ذكر مكتب الطيران المدني أنه لم يتم إخطاره بالحادث، "لأنه لم تكن هناك عواقب على الرحلة التي حطت بسلام في باريس".