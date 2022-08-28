العالم اليوم - بعد "تسعة ليفربول".. قصص أكبر النتائج في تاريخ كرة القدم

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 03:21 مساءً - عادل ليفربول الإنجليزي، الرقم التاريخي لأكبر انتصار في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حقق نتيجة 9-0، ليعيد للأذهان بعض الهزائم التاريخية في عالم كرة القدم.

نتيجة 9-0 تعتبر تاريخية، لكنها ليست "فريدة" من نوعها، ففي السنوات الأخيرة، تعرض لها نادي ساوثهامبتون، أكثر من مرة.

كارثة ساوثهامبتون

ساوثهامبتون تعرض للهزيمة 0-9 على يد مانشستر يونايتد، العام الماضي، وتحديدا بتاريخ 2 فبراير 2021، على استاد أولد ترافورد.

وعلى ملعبه، تكبد ساوثهامبتون خسارة مشابهة بنتيجة 0-9، في أكتوبر 2019، على يد ليستر سيتي، في مباراة تاريخية عادلت الرقم القياسي لأكبر انتصار بتاريخ البريميرليغ.

دموع البرازيل أمام جماهيرها

سجل المنتخب الألماني أكبر نتيجة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، على البرازيل، بين أرضها وجماهيرها، بنتيجة 7-1.

تلك الهزيمة دخلت التاريخ، خاصة وأنها أصابت أحد أكبر أقطاب كرة القدم، وفي نصف نهائي كأس العالم، البطولة المفضلة "لمنتخب السامبا".

فضيحة تصفيات المونديال

من أشهر النتائج "الطريفة" في عالم كرة القدم، هي انتصار أستراليا بنتيجة 31-0 على جزر الساموا الأميركية، في تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة لمونديال 2002.

الشوط الأول للمباراة انتهى بنتيجة 16-0 لأستراليا، وكان المنتخب المرشح قد فشل بالتسجيل في أول 10 دقائق، لكنه سجل بعدها 5 أهداف في غضون 7 دقائق، لينطلق "المهرجان الكروي".

أكبر نتيجة بتاريخ الدوري الإسباني

تجرع برشلونة مرارة أكبر هزيمة بتاريخ الدوري الإسباني، عندما خسر بنتيجة 1-12، أمام أتلتيك بلباو، في موسم 1930-1931.

دورتموند ضحية السبعينات

في موسم 1977/1978، دخل نادي بوروسيا مونشنغلادباخ التاريخ، عندما حقق أكبر نتيجة بتاريخ البوندسليغا، عندما انتصر بنتيجة 12-0، على خصمه بوروسيا دورتموند.

5 من الأهداف جاءت عن طريق أسطورة النادي والمدرب التاريخي لبايرن ميونيخ لاحقا، يوب هاينكس.

8-2

يعتبر انتصار بايرن ميونيخ الألماني على برشلونة الإسباني، بنتيجة 8-2، على أرض محايدة في لشبونة، واحدا من أكبر الانتصارات بتاريخ الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال.

المباراة لا يزال صداها يتردد حتى اليوم، وتعتبر ذكرى "مأساوية" لجماهير برشلونة، الذين خرجوا بأسوأ طريقة من ربع نهائي دوري الأبطال، في "موسم كورونا".

ليفربول يدخل تاريخ الأبطال

ليفربول تحت قيادة الإسباني رافائيل بينيتيز، سجل أكبر نتيجة بتاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما انتصر 8-0 على بيشكتاش التركي، عام 2007، هذه النتيجة عادلها نادي ريال مدريد عندما انتصر 8-0 على مالمو السودي عام 2015.

سجل ليفربول 6 من أهدافه في الشوط الثاني، الذي شهد انهيار النادي التركي على استاد أنفيلد.

كلاسيكو "الفضيحة"

سجلت مباراة "الكلاسيكو" أكبر نتيجة لها في عام 1943، عندما "سحق" ريال مدريد خصمه برشلونة بنتيجة 11-1، ببطولة كأس الملك، وللمفارقة، فإن "الملكي" كان قد خسر 0-3 ذهابا.

وبعد أعوام من اللقاء، كشف أن الجنرال فرانكو، المقرب من نادي ريال مدريد، قام بتهديد عدد من لاعبي برشلونة وقتها، كي ينهزموا، وهو ما تحقق.

تورينو سجل التاريخ قبل حادثة الموت

بعد الحرب العالمية الثانية، وبينما كانت إيطاليا تستعيد عافيتها، هز نادي تورينو البلاد بفريقه الذهبي، الذي اكتسح جميع الألقاب، قبل الفاجعة، التي شهدت تحطم طائرة الفريق عام 1949 بعد عودتهم من مباراة ودية في البرتغال. الحادثة أودت بحياة معظم لاعبي الفريق، وعددهم 18 لاعبا.

قبل عام من المأساة الحزينة، سجل تورينو أكبر نتيجة بتاريخ الدوري الإيطالي، حتى اليوم، بانتصاره عام 1948 على نادي أليساندريا بنتيجة 10-0.

10 أهداف في المونديال

حتى يومنا هذا، يبقى المنتخب الهنغاري، الوحيد، الذي وصل لـ10 أهداف، في مباراة خلال منافسات كأس العالم.

الهزيمة التاريخية تجرعها منتخب السلفادور، الذي خسر 1-10 على يد هنغاريا، في مونديال 1982 الذي أقيم في إسبانيا، وهي الهزيمة الأكبر بتاريخ المونديال.

أكبر نتيجة بتاريخ اللعبة

في أكتوبر 2002، قدمت بطولة مدغشقر، أكبر نتيجة بتاريخ كرة القدم، وفقا لموسوعة غينيس.

المباراة كانت بين أيه إس أديما وإس أو ليميرن، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 149-0.

وبسبب قرارات تحكيمية مثرة للجدل خلال الجولة النهائية من بطولة الدوري، قرر نادي إس أو ليميرن خوض المباراة و"عدم المشاركة باللعب"، اعتراضا على التحكيم.

هذا الأمر سمح لنادي أيه إس أديما بتسجيل 149 هدفا، دون أي مقاومة من الغريم، لتدخل المباراة التاريخ في موسوعة غينيس، كونها أكبر نتيجة بتاريخ كرة القدم.