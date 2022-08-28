نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 من الرابط الرسمي epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 ، أعلنت رسميا وزارة التربية والتعليم العراقية لهذا العام. أعتماد نتيجة السادس الإعدادي في العراق. حيث كل طالب وطالبة يريدون الاطمئنان على مستقبلهم التعليمي لذلك قلقين هؤلاء الطلبة علي مستقبلهم وكذلك أولياء أمور هؤلاء الطلبة يريدون الأطمئنان على مستقبل أولادهم. واعتمدت رسميا وزارة التربية في دولة العراق العربية النتيجة اليوم تحديدا في الصباح الباكر عبر مؤتمر صحفي رسمي من الوزارة. واليوم سوف نتعرف سويا على كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق. عبر الرابط الرسمي والمعتمد من وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq. وذلك من خلال الفقرات المقبلة عبر موقع (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي العراق 2022

يمكن للطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة السادس العراقي 2022 عبر الخطوات التالية. ويجب ملاحظة أن هناك تحميل شديد على الموقع لذلك يرجى عمل محاولات كثيرة حتى يتمكن كل طالب وطالبة من الإطلاع على النتيجة.

يجب أولا فتح متصفح جوجل كروم حيث أن نتصفح جوجل أسرع متصفح.

ثم البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq.

كما يجب الانتظار بضع ثوان حتى يتم فتح الموقع.

كذلك بعد فتح الموقع يتم وضع أسم الطالب في المكان المخصص له.

كما يجب وضع رقم الجلوس في المربع المخصص له أيضا.

ثم خيار المحافظة التابع لها الطالب والشعبة الذي ينتمني إليها.

بعد وضع المعلومات السابقة في مكانها الصحيح يجب الضغط على البحث عن نتائج السادس في العراق 2022.

ظهور نتيجة السادس العراقي 2022 في هذه المحافظات

ظهرت نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 في المحافظات التالية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتيجة الدور الأول لمحافظات الكرخ الأول والثاني والثالث.

كذلك محافظات الرصافة الأولى والثانية والثالثة.

محافظة كركوك.

كذلك نتيجة السادس الإعدادي العراق 2022 لمحافظة البصرة.

كما ظهرت النتيجة في المحافظات الأخرى وهي (المثنى، النجف_الاشرف، واسط، نينوى، ميسان، بابل، ديالى، كربلاء المقدسة، الانبار، ممثلية اربيل، ممثلية السليمانية، فرع الفنون).

ويجب ملاحظة أن أختبارات الدور الثاني للطلبة الراسبين ستكون في موعد الرابع من سبتمبر المقبل وحتى 10 أيام من هذا التاريخ. وبعد معرفة كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق.