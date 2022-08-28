نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط إضافة مرفقات في نظام نور التعليمي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية الذين لديهم أطفال في سن القبول بالصف الأول الابتدائي، يبحثوا عن كيفية اضافة مرفقات في نظام نور التعليمي، وذلك في ظل اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمملكه العربيه السعوديه 1444 ،وايضا معرفه ما هي المرفقات المطلوبة ،كما يجب ان يكون الأطفال مسجلين في نظام نور التعليمي، بالاضافة الى ان نظام نور يتوفر من خلاله إمكانية تسجيل الأطفال الالكتروني ،وايضا يمكن من خلاله إرفاق المستندات والصور الفوتوغرافية المطلوبة للتسجيل ايضا توثيق استكمالها.

الخطوات المتبعة لإضافة مرفقات بنظام نور 1444

يمكن إضافة مرفقات في نظام نور التعليمي لابد لولي الامر عند التسجيل لابنائه في الصف الأول الابتدائي ان يتم ارفاق اوراق معينه من اجل توثيق عملية التسجيل ويوفر نظام نور امكانية ارفاق المستندات المطلوبة وذلك باتباع عدة خطوات وهذه الخطوات تتمثل في:

أولا: يتم الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي لنظام نور.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعدها يتم ادخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له.

ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وبعدها يتم تحديد علامة التبويب تسجيل الأطفال.

وبعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات الطالب ،يتم النقر فوق إضافة مرفق في أسفل الصفحة.

ثم بعد ذلك سيظهر تفاصيل الطالب والمدرسة التي يتقدم لها.

ثم يتم الضغط فوق كلمه اضافه وبعدها يتم الضغط تنزيل ثم يتم تحديد المستندات لأرفاقها.

ثم يتم الضغط علي أيقونة حفظ.

وأخيرا:سوف تظهر رسالة توضح ،انه تم عملية الحفظ بنجاح.

كيفية إرفاق مستندات وصور في نظام نور التعليمي 1444

يمكن إرفاق صور ومستندات في نظام نور ولكن يجب على ولي الامر وقت التسجيل أن يقوم بإرفاق الصور والمستندات المطلوبة وذلك باتباع عدة خطوات وهذه الخطوات تتمثل فيه

أولا: يتم الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي لنظام نور.

وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى حساب ولي الأمر.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل الأطفال .

وبعدها يتم النقر علي اضافة مرفق في الجزء السفلي.

سيتم ظهور التفاصيل الخاصة بالطالب والمدرسة التي يتقدم لها.

وبعدها يتم الضغط على المستندات والصور المراد ارفقها.

ثم يتم الضغط على كلمة اضافة.

وبعدها يتم النقر فوق كلمه حفظ.

واخيرا سوف تظهر رسالة توضح أنه تم عمليه الحفظ بنجاح.

كيفية حل مشاكل المرفقات في نظام نور 1444

في بعض الأحيان تظهر مشاكل حول التعليق اللي العديد من الآباء عند تسجيل أبنائهم في نظام نور التعليم وبالأخص أولياء الأمور الذين يقومون بالتسجيل من خلال الهاتف المحمول وليس عبر الحاسب الآلي حيث يظهر ثلاث نقاط رئيسية وهذه النقاط تتمثل فيه:

طلب منذ. حاله الطلب. العمليات التي تتضمن مرفقات بالسجل العام .

ولكي يتم تجنب هذه المشكلات لابد من اتباع عدة خطوات وهذه الخطوات تتمثل فيه: