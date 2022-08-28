نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1444 زيادة معاش العائل والتابع من وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏يعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية التي يتم بها تأمين اصحاب الدخل المنخفض يعيش حياة كريمة مستقرة وذلك وفقا لشروط التي لابد من تحقيقها من قبل المستفيدين للحصول على المعاش، ‏و خلال الساعات القليلة الماضية اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن زيادة معاش العائل والتابع، وفيما يلي مزيدا من المعلومات والتفاصيل.

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1444

‏وفي ذات السياق أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استمرار تسجيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، ‏حيث يتم اتاحة التسجيل لجميع المستحقين بدون أي توقف أو نقص في المعاش بعد اثبات حاجة المستفيد الفعلية، ‏خلال الفترة الحالية أو بعد الانتقال مباشرة الى نظام الضمان المطور ،حيث أعلنت الوزارة تمديد فترة التسجيل في النظام حتى تاريخ ٥-٤-١٤٤٤، ‏والذي يوافق ٣٠-١٠-٢٠٢٢، ويتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور بعد توافر الشروط والاحكام المطلوبة في المستفيدين من خلال الخطوات التالية كالاتي.

نبدأ بالولوج مباشرة إلي رابط منصة الضمان الاجتماعي.

وننتقل ومن ثم يتم القيام بالبدء في التعرف على الشروط.

وفي هذه الحالة قم بأدخال المعلومات المطلوبة للتسجيل.

في النهاية وبعد التأكد وتحري الدقة بالبيانات.

أخيرا يتم إرسال الطلب إلى اللجنة المختصة لمراجعته.

زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444

‏وفي بيان رسمي جديد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور بالنسبة للعائل بقيمة 20%، بينما يتم زيادة معاش أتابع بنسبة 96% من قيمة المعاش ،وذلك في إطار حرص الوزارة عليه توفير ‏معاش يراعي به دخل الأسرة كاملًا، ‏وذلك ضمنا مميزات النظام الجديد الذي سجل تفاعلًا كبيرًا من قبل المواطنين، لرغبتهم في الاستفادة منه وفقا لمعايير الأهلية المطلوبة عند التسجيل ،والتي تعتبر اهمها أن يكون المواطن سعودي الجنسية و مقيم بشكل دائم في المملكة ،وأن يقلل داخل المحتسب لكل أسرة عن الحد الأدنى المحتسب لي المعاش، وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة ونحو 550 ريال لكل فرد داخل الاسرة، والتاكد من منح المعاش إلي ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام، والمواطنين من أصحاب البطاقات المتنقلة.