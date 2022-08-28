طريقة التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 وشروط التسجيل في حساب المواطن

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 يوفر حساب مواطن التسجيل به والكترونيا حيث انه من اهم برامج الدعم التي تقدمها الوزارة في المملكة العربية السعودية لتعزيز الحماية الاجتماعية لعدد كبير من الفئات الأكثر فقرا واحتياجا داخل المملكة فهو يقدم لهم الدعم المادي بصفة شهرية لجميع الأشخاص التي تنطبق عليها الشروط التي يحددها البرنامج ويتم التسجيل به الالكترونيه ليسهل عملية الحصول على دعم والقضاء على الفقر بحلول عام 2023 وسوف نتعرف عن كيفية التسجيل في حساب مواطن وشروط القبول بالتفصيل من خلال موقع ثقفني

طريقة التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444

يمكن لجميع المواطنين ولا وصل الأكثر احتياجا فيها المملكة أن يسجلوا في برنامج حساب مواطن من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة والتي تكون على النحو التالي

الضغط على الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب مواطن.

ثم تسجيل الدخول في اعلى الصفحة

ثم يضغط علي البيانات المطلوبة ويدخلها بشكل صحيح

يجب إدخال رمز التحقق الذي يظهر

ثم يجب الضغط على الموافقة علي الشروط والأحكام

ثم يكتب الكود الذي سوف يصل علي الهاتف الخاص به بطريقة صحيحة.

ثم يكتب اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح

ثم يضغط على التالي.

ثم يتبع التعليمات المطلوبة منهم

ثم يرفع الأوراق والمستندات بطريقة صحيحة.

ثم يضغط على تسجيل في نهاية الصفحة

شروط التسجيل في حساب المواطن

تضع الحكومة في المملكة العربية السعودية عدة شروط وضوابط يجب أن يلتزم بها المواطنين الذين يرغبون بالتسجيل في البرنامج والحصول على الدعم حتى يصل الدعم الى المستحقين فقط والفئات الأكثر احتياجا ومن هذه الشروط ما يلي