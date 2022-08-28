نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة مالية تصل ل 70 ألف درهم اماراتي بدون استرداد للوافدين ولاالمحتاجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة مالية من مؤسسة زايد قام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه بتشييد المؤسسة التي تسمى زايد الخيرية في سنة 1992 بدولة الإمارات، حيث يتوافر في دولة الإمارات العديد من المؤسسات الخيرية التي تعتبر من ضمن المؤسسات الهامة التي تعمل على تقديم الإعانات إلى العديد من الدول أما أن تكون تلك المساهمات تعليمية أو مالية أو صحية وغير ذلك من الإعانات التي يتم إعطائها إلى الأفراد في دولة الإمارات، حتى صارت المؤسسة من أفضل المؤسسات التي تستطيع تلبية كافة المتطلبات للأشخاص، كما أن العمل يكون بشكل دائم لدعم العائلات ذات الدخل القليل.

كيف يتم طلب المساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

يوجد الكثير من الأساليب التي يمكن عن طريقها أن يحصل الفرد على الإعانات من مؤسسة الشيخ زايد الخيرية، كما يتم قبول الطلب وتوافق المؤسسة بالطلب على هذا، فمن الواجب متابعة العديد من الخطوات، وكذلك من الممكن التقديم بطلب المساعدة لتلك المؤسسة بالشكل الإلكتروني عن طريق تلك الخطوات السهلة وهي كالتالي:

يجب في بداية الأمر أن يدخل الشخص المستخدم إلى الموقع الرئيسي لتلك المؤسسة الخيرية. أن يقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق عمل حساب حديث أو حساب متواجد سابقًا. الضغط على الخانة التي تخص الخدمات الإلكترونية. يجب أن يتم النقر على المربع المتواجد به تحديد النوع للخدمة التي يرغب بها الشخص للحصول عليها ومن ضمن تلك الخدمات هي، الخدمات التعليمية والصحية والحج وغير ذلك. ثم من الواجب بعدها تدوين كل البيانات المطلوبة بالشكل السليم، وبعد ذلك النقر على كلمة إرسال الطلب. عند قبول الطلب عن طريق مؤسسة زايد الخيرية يتم التوصل مع الفرد وهذا يكون عن طريق الإتصال به، أو من خلال إرسال رسالة إليه.

طلب مساعدة

مؤسسة زايد الخيرية هي إحدى المؤسسات الخيرية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تقدم العديد من المساعدات المالية والعينية ، المباشرة وغير المباشرة ، للأسر المحتاجة داخل دولة الإمارات وخارجها.

التقدم بطلب للحصول على معاش شهري لمن هم عاجزون أو محتاجون أو محتاجون من خلال دائرة تنمية المجتمع وبعض الجمعيات الخيرية تقديم طلب سداد دين من مدين أو مسجون. قدم طلبًا للعلاج على نفقة الدولة داخل الدولة أو خارجها عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي يتم تغطية طلبات إسكان العجز المقدمة من زايد للمشاريع الخيرية بقرض جيد غير قابل للاسترداد لتوفير السكن.

هناك عدة خطوات يجب على المواطنين المستحقين للدعم اتباعها حتى يحصلون على طلب المساعدة بنجاح من خلال مؤسسة زايد، تتلخص تلك الخطوات فيما يلي: تسجيل الدخول إلكترونياً على الموقع الرسمي للمؤسسة عن طريق https://www.zayedchf.gov.ae/ يقوم المواطن عقب الدخول إلكترونياً إلى الموقع أن يقوم بالتسجيل إذا كان يملك حساب خاص به، أو إنشاء حساب خاص.

الخدمات المتواجدة في مؤسسة زايد الخيرية

هناك العديد من الخدمات المقدمة من خلال مؤسسة الشيخ زايد الخيرية، التي من الممكن أن يحصل الشخص عليها من خلال تقديم الطلب الخاص بالإعانات، ومن ضمن أهم الخطوات هي كالتالي:

أن يتم تقديم الطلب من أجل الحصول على المساعدة النقدية. يتقدم الفرد من أجل الحصول على المنحة التي تخص الحج. الحصول على الدعم والمساهمات في المجال التعليمي. كما من الممكن أيضًا أن ينال الفرد الكسوة، حيث يتواجد برنامج خاص بالأضاحي في مؤسسة زايد الخيرية.

حيث يجب أن يقوم الشخص بتقديم المستندات والأوراق اللازمة لكي يتم الحصول على أحسن الخدمات، كما تم معرفة كافة التفاصيل من خلال التواصل بمؤسسة زايد عن طريق البريد الإلكتروني أو الإتصال بالشكل المباشر عن طريق هاتف الجوال.

طرق التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية:

يمكن التواصل من خلال صندوق بريد التواصل والرسائل 214444.

يمكن الإتصال على الرقم الخاص بالمؤسسة 0097126577577.

أرقام التواصل مع الشيخ محمد بن زايد 09743299999 أو 8006273.

أو عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة [email protected]

طلب مساعدات أخرى

التقدم بطلب للحصول على معاش شهري لمن هم عاجزون أو محتاجون أو محتاجون من خلال دائرة تنمية المجتمع وبعض الجمعيات الخيرية. تقديم طلب سداد دين من مدين أو مسجون وتقدم بطلب للعلاج على نفقة الدولة سواء داخل الدولة أو خارجها عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي يتم تغطية طلبات إسكان العجز المقدمة من زايد للمشاريع الخيرية بقرض جيد غير قابل للاسترداد لتوفير السكن.

تندرج هذه البرامج في إطار جهود المؤسسة لتوسيع مجال العمل الخيري ، بحيث يغطي معظم جوانب العمل الإنساني ، بهدف تحسين مستويات المعيشة وتخفيف الأعباء ، وتهدف إلى تقديم المساعدة لقطاعات معينة من المجتمع في مناسبات معينة. وفي أوقات الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية لهذه القطاعات. إنهم موجودون للمساعدة ، وللتعبير عن الشعور بالتضامن والتآزر ، وبث الأمل والطمأنينة ، ونشر قيم اللطف في المجتمع.