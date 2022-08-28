نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مباشر” نتائج السادس الإعدادي 2022 العراق الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس الإعدادي 2022 العراق الآن يمكن للطلاب الدخول بالرقم الامتحاني، والإستعلام الإلكتروني عن نتائج الدور الأول والتي أصبحت الآن أهم موضوعات البحث، من قبل عشرات الآف من الطلاب الذين أدوا الامتحانات هذا العام، بعد أن أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن نتائج السادس سوف تعلن مطلع الأسبوع الجاري لتنهي الوزارة حالة الترقب والقلق عند الطلاب من انتظار النتيجة، وكانت الوزارة قد أعلنت أن النتيجة سوف ترفع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية، ويمكن للطلاب الدخول عليه والإستعلام الإلكتروني من خلال إدخال البيانات الشخصة للطالب.

تحديث الآن : أعلنت منذ دقائق الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية على موقع فيس بوك، عن تفعيل رابط الإستعلام الإلكتروني موقع وزارة التربية العراقية أمام طلاب الصف السادي الإعدادي، للدخول وتسجيل بيناتهم والإطلاع على نتائجهم، وناشدت الوزارة الطلاب عند عدم فتح الموقع المحاولة مرة أخرى في أوقات مختلفة نظراً للضغط الرهيب الآن على الموقع الرسمي.

نتائج السادس الإعدادي 2022 العراق

نشرت وزارة التربية تنويه هام للطلاب أن كافة المعلومات الخاصة بالوزارة، يجب أن يطلعوا عليها من خلال المواقع الرسمية للوزارة الصفحة الرسمية على فيس بوك، والحساب الرسمي على تويتر، وأن الوزارة غير مسئولة عن أي بيانات أو معلومات يتم تداولها من خلال المواقع الإلكترونية مجهولة المصدر، وتعمل الوزارة على ملاحقة تلك المواقع قضائياً ومحاسبتها لنشرها أخبار غير دقيقة عن الوزارة.

رابط نتائج السادس الإعدادي 2022 العراق

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية epedu.gov.iq .

. من الصفحة الرئيسية للموقع أنقر على نتائج السادس الإعدادي الدور الأول.

سجل البيانات الشخصة المطلوبة للإستعلام الاسم المحافظة الرقم الامتحاني وكافة البيانات.

أضغط على زر استعلام لتظهر لك تفاصيل النتيجة مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.

موقع وزارة التربية العراقية

كانت الوزارة قد نشرت مواعيد أمتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي للصفوف غير المنتهية وقالت أن الإمتحانات سوف تنطلق بداية من يوم الأحد القادم 2022/09/04 وتستمر حتى يوم 2022/09/14 أي لمدة 10 أيام بنفس ضوابط ونظام أمتحانات الدور الأول.

موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الأول العراق

كما أشرنا في صدر المقال لم تحدد الوزارة اليوم أو التوقيت لإعلان النتيجة فقط أكتفت بإعلان أن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2022 في مطلع الأسبوع الحالي ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنتابع الموقع الرسمي ونوافيكم بكل جديد فتابعونا.

وزارة التربية والتعليم العراقية

من أهم وزارات الحكومة العراقية وتحظى بدعم كبير من قبل السيد رئيس الحكومة شخصياً ويتم توفير الاعتمادات المالية لها فوراً حتى تقوم بمهامها على الوجه الأمثل وتوفر للطلاب البيئة الصحية للتعليم وتعمل الوزارة على تطوير المناهج التعليمية حتى تتواكب مع العصر الحديث الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

أختبارات الطلبة المتفوقين للقبول بالمداري المتميزة

في ظل سعي وزارة التربية العراقية في أكتشاف وتنمية المواهب العراقية والنابغين من الطلاب، فقد أعلنت الوزارة عن بدأ أختبارات المفاضلة للمتقدمين للمدارس المميزة وكلية بغداد، وقالت الوزارة أن ألاختبارات ستتم على مرحلتين الأولى أختبار الذكاء للطلبة المتقدمين، والثانية للمواد التحصيلية “الرياضيات/ العلوم/ العري/ الإنجليزي/”.

نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 الدور الأول

صرح السيد / كاظم عليوي مدير الإمتحانات بوزارة التربية، أن النتائج أصبحت جاهزة للرفع على موقع الوزارة بعد أن تم الانتهاء من كافة مراحل التصحيح والمراجعات الخاصة بها، للتأكد من أن كل طاب حصل على الدرجة التي يستحقها ولم يظلم أي طالب نتيجة خطأ في الرصد والتجميع، وخلال الساعات القدمة سيتم عقد مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل النتيجة.

موقع نتائج السادس الإعدادي 2022 العراق

متابعي موقع ثقفني داخل جمهورية العراق يسعدنا أن نكون معكم من خلال هذا المقال، لمتابعة عملية الإستعلام الإلكتروني عن النتيجة التي أعلنت اليوم، ونحيطكم علماً أن عمليات الدخول الكبيرة على موقع الوزارة قد انتهت بنسبة كبيرة جداً، والموقع الآن ليس به أي ضغط ويمكن للطلاب الذين لم يستعلموا بسبب الضغط على الموقع الدخول الآن بسهولة.