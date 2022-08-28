نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فوراً” نتائج السادس اعدادي 2022 كركوك الدور الاول (العلمي – الادبي) results في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم نتائج السادس اعدادي 2022 كركوك، حيث قام السيد وزير التربية العراقية صباح يوم الاحد الموافق 28 أغسطس 2022 بالإعلان عن نتائج الصف سادس اعدادي الدور الاول في جميع المحافظات العراقية، وهذا ما يشمل محافظة كركوك، الكرخ، كربلاء، البصرة، ميسان، المثنى، بغداد، ذي قار، ديالى، إلخ في العراق، حيث تم الإعلان عن كشوفات للصف السادس الإعدادي الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن نسب النجاح العامة بين الطلبة، وكذلك طرق استخراج النتيجة، وهذا عبر الرابط الشغال، فتابعوا معنا في ثقفني.

نتائج السادس كركوك

وتعتبر محافظة كركوك من المحافظات الكبيرة التي فيها عدد كبير جدا من طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي، حيث زاد البحث بينهم عن الرابط الذي يمكنهم من الوصول إلى النتيجة الخاصة بهم بكل سهولة ويسر، حيث انتشرت الكثير من الروابط الغير رسمية بين الطلبة على مواقع التواصل مثل التلكرام، والتي لا تعمل.

وسنتابع معكم في الأسفل في هذا المقال رابط الفعال للوصول إلى النتيجة الخاصة بكم، وهذا في جميع المحافظات، وفي حالة اذا لم يكن لديكم علم كافي بكيفية استعمال الانترنت، فاترك لنا تعليقات باسم الطالب ورقمه الامتحاني واسم المدرسة، وسنستخرج لك النتائج في دقائق، وهذا فقط في موقع ثقفني.

نسب نجاح الطلبة امتحانات السادس

ونتعرف معكم على نسب نجاح الطلبة التي جاءت في النتائج، حيث جاءت نسب النجاح في محافظة كركوك مؤسفة للغاية، وهذا يعود إلى غياب نسبة غير قليلة من المشاركين في الامتحانات وتأجيلهم هذه الامتحانات إلى الدور الثاني.

حيث تتراوح نسب النجاح في العلمي (الاحيائي، التطبيقي) وكذلك الأدبي من 10 بالمئة إلى 50 بالمئة على الأكثر، وهذا ما يؤكد لنا عدم صحة الشائعات التي انتشرت بين رواد المواقع منذ أيام ان نسب النجاح عالية، وهذا يعود إلى نسبة المشاركين الفعليين، ولكن معظم الرسوب يعود إلى التغيب عن الامتحانات، فتابعوا لتتعرفوا على نتيجتكم، والتي نتمنى ان تكونوا من سعداء الحظ الناجحين.

رابط نتائج السادس اعدادي 2022 كركوك

ونتابع معكم كيفية الوصول إلى النتيجة الخاصة بكم في محافظة كركوك، وهذا عبر الرابط الذي أعلنت عنه وزارة التربية العراقية إلى الطلاب، فتابعوا هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع نتائج الدراسة الإعدادية الرسمي عبر الضغط على epedu.gov.iq .

. ثم انتقل إلى اخبار الوزارة.

اختر محافظة كركوك لجميع الطلبة.

ثم يبحث الطالب عن الفرع، ومن ثم اسم المدرسة.

يقوم بعمل تحميل كشف pdf الخاص بالمدرسة.

ثم يكتب في البحث اسم الطالب الرباعي، أو الرقم الامتحاني.

تظهر له صف النتيجة باللون الأصفر.

رابط نتائج كركوك الخارجي

وفي حالة اذا لم يعمل معكم الموقع الوزاري، تقومووا باتباع هذه الخطوات أيضا: