استمرار تسجيل إصابات ووفيات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

فى أستراليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9255 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 9 ملايين و997 ألفا و168 إصابة والوفيات إلى 13 ألفا و749 حالة وفاة.

فى تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1769 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و27 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و646 ألفا و412 إصابة والوفيات إلى 32 ألفا و225 حالة.

وفى الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 307 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 241 ألفا و955 إصابة، واستقرت الوفيات عند 5 آلاف و226 حالة وفاة.

وفى اليابان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 172 ألفا و865 إصابة جديدة بفيروس كورونا و248 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 18 مليون و353 ألفا و290 حالة والوفيات إلى 38 ألفا و770 حالة.

وفى تايوان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 26 ألفا و765 حالة و31 وفاة ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 5 ملايين و221 ألفا و585 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و844 حالة وفاة.

وفى كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 85 ألفا و295 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 70 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 22 مليونا و983 ألفا و818 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 26 ألفا و569 حالة.

وفى كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة فى البلاد تسجيل 547 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و387 ألفا و576 حالة إصابة، وصفر حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 13 ألفا و683 حالة.

وفى سلوفاكيا، أفاد المركز الوطنى للمعلومات الصحية بتسجيل 172 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، وحالة وفاة جديدة.

وذكر المركز أن إجمالى حالات الإصابة بالفيروس فى سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة الى مليون و833 ألفا و691 حالة، وارتفعت الوفيات إلى 20 ألفا و348 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.

وفى التشيك، سجلت السلطات الصحية 439 حالة إصابة جديدة، و3 حالات وفاة جديدة.

وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و35 ألفا و632 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 40 ألفا و787 حالة.

وفى المكسيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5 الاف و557 حالة إصابة جديدة، و50 حالة وفاة جديدة. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 7 ملايين و13 ألفا و298 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 329 ألفا و388 حالة.

وفى باكستان، سجلت السلطات الصحية 270 إصابة جديدة و3 وفيات، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و568 ألفا و453 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و574 حالة وفاة.

وسجلت السلطات الصحية الهندية 9 آلاف و436 إصابة جديدة و157 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 44 مليونا و408 آلاف و132 إصابة، بينما يبلغ تراكمى الوفيات 527 ألفا و754 حالة وفاة. فيما سجلت نيوزيلندا 1392 إصابة جديدة و10 حالات وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و734 ألفا و157 إصابة والوفيات إلى 2708.