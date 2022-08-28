زلزال يضرب شمال الجزائر

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 22 كيلومترا تحت سطح الأرض، لافتًا إلى أن الهزة الأرضية وقعت عند التقاء خط طول 0.24 درجة غربًا، وخط عرض 35.62 درجة شمالاً.
كما أشار بيان المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل، إلى أنه لم ترد أنباء عن أضرار مادية أو سقوط ضحايا.
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