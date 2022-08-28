عاجل- الاتحاد الأوروبى يعلق اتفاقية تأشيرات الدخول مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وكان الممثل السامى فى الاتحاد الأوربى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قد عارض فى وقت سابق، فكرة حظر التأشيرات لجميع الروس الذين يسافرون إلى أوروبا.

وقال بوريل خلال مؤتمر فى إسبانيا إن "منع دخول جميع الروس ليس فكرة جيدة، فر أكثر من 300 ألف روسى من بلادهم، هل سنغلق الباب أمام هؤلاء الروس؟".

يشار إلى أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبى، ومن بينهم التشيك ولاتفيا، كانت قد علقت تأشيرات الدخول للروس.