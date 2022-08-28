فلسطين: الاحتلال يواصل حماية منظمات المستوطنين الإرهابية

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلى إغلاق ملف التحقيق مع المجرم المستوطن الذى قتل الشهيد على حرب طعنا حتى الموت قرب بلدة اسكاكا، فى يوليو الماضى.





واعتبرت الخارجية، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن قرار إغلاق الملف ضوء أخضر لمنظمات المستوطنين الإرهابية لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين المدنيين العزل، وامتداد لتحقيقات ومحاكم دولة الاحتلال الهزلية فى الجرائم التى يرتكبها غلاة المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين، وبتعليمات مباشرة من المستوى السياسى والقادة العسكريين الإسرائيليين بتوفير أبواب هروب دائمة للمجرمين والقتلة.

وأشارت إلى أن هذا الإعلان دليل قاطع آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم فى إسرائيل هى جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وهو الأمر الذى يعيد إلى أذهاننا مهزلة التحقيقات الإسرائيلية المزعومة فى إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وإحراق أسرة دوابشة ومحمد أبو خضير وغيرهم من الجرائم العديدة التى ارتكبتها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة بحق مئات المواطنين الفلسطينيين، فى أبشع أشكال الجرائم العنصرية وما رافقها من حملات تضليل وتشويه ومحاولات طمس للحقائق والأدلة، والقيام ببعض الاجراءات الجزئية النادرة لامتصاص اية ردود فعل دولية تجاه تلك الجرائم.

وأكدت الخارجية، أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مسلسل الإعدام المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وعن جريمة إعدام الشهيد على حرب، خصوصا أن قواعد منظمات المستوطنين الإرهابية ومراكز نفوذها بالضفة الغربية المحتلة تتواجد وتنتشر وتتوسع برعاية وإشراف وحماية وتمويل المستوى السياسى فى دولة الاحتلال وعلى سمع وبصر أجهزتها المختلفة، بل وتمارس جرائمها أيضا بحماية قوات الاحتلال وبمشاركتها فى أغلب الأحيان، ضمن توزيع واضح فى الأدوار بين مؤسسات وأذرع دولة الاحتلال المختلفة وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، بهدف سرقة المزيد من الأراضى الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان.

وطالبت المجتمع الدولى والمحاكم الدولية المختصة وقى مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتبار تحقيقات ومحاكم دولة الاحتلال فى جرائم المستوطنين أو عناصر جيش الاحتلال غير قانونية ولا تمت بصلة لأصول المحاكمات أو التحقيقات الشفافة والعادلة، الأمر الذى يفرض على الجنائية الدولية سرعة البدء بتحقيقاتها بتلك الجرائم وصولا لإصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، وعلى المجتمع الدولى أيضا أن يتخذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة والعقوبات بحق دولة الاحتلال لإجبارها على وقف جرائم منظمات المستوطنين الإرهابية وتفكيك قواعدها المنتشرة فى الضفة قبل فوات الآوان.