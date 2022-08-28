روسيا: أوكرانيا تهدد بارتكاب كارثة نووية فى زابوروجيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل عمليتى قصف بالمدفعية من جانب القوات الأوكرانية لهذه المحطة، الأمر الذى تسبب بتضرر خطوط الأنابيب فى المحطة.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أعلنت، فى وقت سابق، أن أوكرانيا تنتهك المبادئ الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بقصفها للمواقع النووية، وخصوصا محطة زابوروجيا الخاضعة للجيش الروسى جنوبى أوكرانيا.

وتعتبر محطة زابوروجيا للطاقة النووية - التى تقع فى منطقة إنيرهودار الأوكرانية - أكبر محطة نووية فى المنطقة الأوروبية، حيث تنتج ما يقرب من نصف كهرباء أوكرانيا المستمدة من الطاقة النووية، وأكثر من خمس إجمالى الكهرباء المولدة فى العاصمة كييف.