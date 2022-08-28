استقالة وزير الإسكان الكويتى عيسى الكندرى

جدة - نرمين السيد - تأتى الاستقالة؛ تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة، للفصل التشريعى الـ17، المقررة فى 29 من شهر سبتمبر المقبل.
وقال الكندرى -فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- إنه أعلن تقديم استقالته للتقدم للانتخابات البرلمانية المقبلة، عن الدائرة الأولى داعيا المواطنين الكويتيين بممارسة العملية الانتخابية فى مناخ من التفائل والأخوة لخدمة الوطن.
وكان مركز التواصل الحكومى الكويتى التابع لمجلس الوزراء أعلن استقبال إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الراغبين فى الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة (أمة 2022) اعتبارا من يوم غد الاثنين، ولمدة 10 أيام متتالية بما فيها أيام الأعطال الرسمية.
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