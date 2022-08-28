العالم اليوم - "سينوبك" الصينية تحقق أرباحا قياسية مع صعود النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 02:16 مساءً - حققت "سينوبك" الصينية، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا، أرباحا قياسية في النصف الأول من العام الجاري، مستفيدة من الارتفاعات القوية لأسعار النفط.

وقالت شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك)، المملوكة للدولة، إن صافي أرباحها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 11 بالمئة في النصف الأول من العام، إلى 44.5 مليار يوان (6.5 مليار دولار).

وقالت الشركة إن إنتاجها من النفط والغاز ارتفع بنسبة 2.9 بالمئة، كما زاد إنتاج الديزل بنسبة 7.4 بالمئة، على الرغم من إغلاقات كورنا في الصين، والتي أدت إلى انخفاض الطلب المحلي على الوقود.

وارتفعت النفقات الرأسمالية لشركة التكرير في النصف الأول إلى 64.7 مليار يوان، مقابل 57.9 مليار ريوان في نفس الفترة من العام الماضي. وتستهدف الشركة زيادة هائلة في الإنفاقي خلال النصف الثاني من العام بقيمة 133.4 مليار يوان.

وتأتي الأرباح القوية التي حققتها "سينوبك"، على خطى شركتا النفط العملاقتين المملوكتين للدولة أيضا "بتروتشاينا"، و"كونوك"، حيث استفادت هذه الشركات من ارتفاع أسعار الطاقة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت أسعار خام برنت بنحو 60 بالمئة في المتوسط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.