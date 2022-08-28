الاتحاد الأوروبى يعترف: نواجه تحديات خطيرة بسبب العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى حديث صحفى، أن الاتحاد الأوروبى سيواجه على المدى القصير تحديات جدية على خلفية العقوبات التى فرضها ضد روسيا بسبب الوضع فى أوكرانيا. وتابع بوريل: "هذه إجراءات تقييدية. نحن نحد من الفرص الاقتصادية لروسيا. طالما أن الاقتصاد الروسى يعتمد على النفط والغاز، فسوف يحتاجون إلى تكنولوجياتنا. روسيا تعانى من صعوبات، ولكن بالطبع سنواجه تحديات خطيرة على المدى القصير. لا يمكن إنكار ارتفاع أسعار الغاز. لكن يجب أن نكون مستعدين لدفع ثمن الحرية"، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

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