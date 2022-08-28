الرئيس العراقى: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - وأكد صالح ـ فى بيان حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ ضرورة تعزيز العلاقات العراقية الأسترالية فى مختلف المجالات وخصوصا فى المجال الاقتصادى والثقافى والأمنى، بما يحقق المصالح المتبادلة. وأضاف أنه بحث مع السفيرة الأسترالية سبل دعم العلاقات الثنائية المشتركة التى تجمع البلدين، مشيرا إلى أن الحادث الذى تعرضت له سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية فى بغداد هو أمر مدان ومستنكر.

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