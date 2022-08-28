الكويت: السيطرة على حريق هائل فى مستودعات ميناء عبد الله النفطية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمنى بالإطفاء فى بيان صحفى، إنها سيطرت على الحريق الذى اندلع مساء أمس السبت، وطال مستودعات للمحروقات وبضائع متنوعة قدرت مساحتها بما يقارب 5000 متر مربع، وذلك بمشاركة إطفاء الحرس الوطنى.
ووفقًا لبيان الإدارة، فقد تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، موقع الحريق بحضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، وقيادات قوة الإطفاء العام وإدارة الطوارئ الطبية.
وأشار البيان إلى أن فرق الإطفاء حاصرت الحريق من جميع الاتجاهات، ولم تسجل أى إصابات بشرية.
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