الصين تعلن تسيير أول قطار جوى تجارى شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصين، اليوم الأحد، تسيير أول قطار معلق للاستخدام التجارى فى شركة تشينجداو سيفانج المحدودة، التابعة لشركة مهمات السكك الحديدية الصينية، فى مدينة تشينجداو بمقاطعة شاندونج فى شرقى الصين.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فإن "هذا القطار الجوى يختلف عن وسائل النقل التقليدية، حيث يتم دعم مساره فى الهواء بواسطة أعمدة هيكلية فولاذية، ويتميز بمزايا عدم إشغال الطرق الأرضية والتكلفة المنخفضة، وفترة البناء القصيرة والتكيف القوى مع البيئة المختلفة، والسلامة وحماية البيئة".

كما أكدت الوكالة أن القطار الجوى "يعد وسيلة نقل تندمج بين وظائف النقل العام ومشاهدة المعالم السياحية".

ومن جانبه، قال ليو يوى ون، المسؤول فى شركة تشينجداو سيفانج المحدودة، إن القطار يتمتع بدرجة عالية من الذكاء يتمثل فى وظائف قيادة تلقائية بالكامل، والتحكم تلقائيًا فى العملية الكاملة لبدء تشغيله ووقوفه وفتح أبوابه وإغلاقها.

ووفقًا للتقارير، فقد بلغت السرعة القصوى للقطار 70 كيلومترًا فى الساعة، ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 200 شخص، كما يمكن تجميعه بمرونة بين عربتين وست عربات للتكيف مع احتياجات نقل تدفق الركاب المختلفة.