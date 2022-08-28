روسيا تكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية نجحت فى تدمير 3 راجمات جراد، وأكثر من 10 مدرعات ومركبات نتيجة ضربات بأسلحة عالية الدقة فى مقاطعة خاركوف. وأضاف أن القوات الروسية استهدفت 7 مراكز قيادة قرب مدينة خاركوف، 142 موقع تمركز تابعة لقوات كييف ومعداتها، وتدمير 6 مستودعات للمدفعية والذخيرة فى دونيتسك ومقاطعة ميكولايف وخيرسون، بالإضافة إلى مستودع كبير لراجمات هايمرز ومدافع هاوتزر الأمريكية بمقاطعة نيبروبيتروتسك. وأشار إلى أنه تم إسقاط طائرة حربية أوكرانية بدونيتسك و7 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى اعتراض صاروخ "توشكى يو" التكتيكى و18 صاروخ "هيمارس".

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