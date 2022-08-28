حادث دهس فى هولندا.. اندفاع شاحنة وسط حفل ومقتل 6 على الأقل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الأحد، مقتل 6 أشخاص على الأقل فى هولندا، جراء حادث دهس مرعب، حيث اخترقت شاحنة حفلاً مقام فى الشارع بمدينة نيو بايرلاند جنوب البلاد، حسبما أفادت قناة "العربية"، منذ قليل.





وبحسب القناة، وقع الحادث مساء أمس السبت، حيث أكدت الشرطة أن سبب الحادث لم يتضح بعد، ولا حتى عدد الضحايا لأن الشاحنة لم تنقل بعد من المكان، إلا أنها أكدت مقتل ستة أشخاص كانوا فى حفل شواء كبير فى قرية جنوب روتردام.

وأصيب العديد من الأشخاص، دون الإعلان عن أرقام دقيقة لأعداد الجرحى حتى الآن، وسط تخوفات من أن بعض الضحايا لا يزالون عالقون تحت الشاحنة.

ووصلت عشر سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، إضافة إلى طائرة إسعاف مروحية تشارك فى عملية الإنقاذ، فيما تم اعتقال السائق الذى لم يصب فى الحادث، ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.