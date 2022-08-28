وبحسب القناة، وقع الحادث مساء أمس السبت، حيث أكدت الشرطة أن سبب الحادث لم يتضح بعد، ولا حتى عدد الضحايا لأن الشاحنة لم تنقل بعد من المكان، إلا أنها أكدت مقتل ستة أشخاص كانوا فى حفل شواء كبير فى قرية جنوب روتردام.
وأصيب العديد من الأشخاص، دون الإعلان عن أرقام دقيقة لأعداد الجرحى حتى الآن، وسط تخوفات من أن بعض الضحايا لا يزالون عالقون تحت الشاحنة.
ووصلت عشر سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، إضافة إلى طائرة إسعاف مروحية تشارك فى عملية الإنقاذ، فيما تم اعتقال السائق الذى لم يصب فى الحادث، ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حادث دهس فى هولندا.. اندفاع شاحنة وسط حفل ومقتل 6 على الأقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.