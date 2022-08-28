جونسون: فواتير الكهرباء ستفقد البريطانيين عقولهم

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى المستقيل بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن الأشهر المقبلة ستكون صعبة على البريطانيين، محذرًا من أن فواتير الكهرباء قد تفقد المواطنين عقولهم.





وفى مقال لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتب جونسون: "ستكون الأشهر القليلة المقبلة صعبة، وربما صعبة للغاية. ستكون فواتير الطاقة الكهربائية مذهلة للسكان. وبالفعل باتت فواتير تدفئة المنازل مخيفة جدًا بالنسبة للكثيرين منا". وكانت الهيئة البريطانية لتنظيم الطاقة "أوفجيم"، أعلنت عن زيادة قدرها 80% فى الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء المسموح بها للمستهلكين، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ووفقًا لهذه التقديرات، قد يرتفع الحد الأقصى للفاتورة للبريطانيين بمقدار 1578 جنيهًا، أو 80%، فى حين أن كان الحد الأقصى للفاتورة يبلغ 1971 جنيهًا إسترلينيًا حتى الآن.

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