تايوان.. الجيش يطلق قنابل تحذيرية على طائرة صينية فوق جزر «كينمن»

جدة - نرمين السيد - أطلق الجيش التايوانى قنابل تحذيرية مضيئة؛ لإبعاد طائرة صينية بدون طيار كانت تحلق فوق جزيرة صغيرة فى مقاطعة كينمن، ما أثار الجدل حول كيفية تعامل الجيش مع اختراق الطائرات المسيرة فى المجال الجوى لتايوان.





وقال الجيش -فى بيان، أوردته صحيفة "فوكس تايوان" المحلية، اليوم الأحد- إن طائرة مسيرة مدنية من الصين ظهرت، أمس، فوق بلدة ليو، وهى جزيرة صغيرة فى مقاطعة كينمن البحرية الواقعة على بعد أقل من 10 كيلومترات من شواطئ مقاطعة فوجيان.

وأضاف أنه جرى الرد بإطلاق قنابل تحذيرية بناء على الإجراءات المتبعة، لكنه امتنع عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل إسقاط الطائرة بدون طيار؛ لتجنب المزيد من التوترات المتصاعدة عبر مضيق تايوان.

وأوضح أن مقطع من رحلة الطائرة بدون طيار تم نشره على منصة التواصل الاجتماعى الصينية، يوم أمس السبت، وأظهرها وهى تطير بالقرب من نقطة مراقبة عسكرية وتصورها، بمنشآتها وجنودها ومخططات تعريف السفن والطائرات.

وكان المقطع هو الأحدث الذى يهدف إلى إحراج الجيش التايوانى بعد نشر سابق قبل أيام قليلة لمقطع جوى من مسافة قريبة لجنود تايوانيين يقذفون الحجارة على الطائرة بدون طيار أثناء تصويرها، مما ضغط على الجيش للرد.

وللتعامل مع التهديد، ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، مؤخرًا، أنها تعمل على نظام دفاعى ضد الطائرات بدون طيار لتركيبه بحلول عام 2023 فى المقاطعتين البحريتين فى تايوان الواقعتين بالقرب من ساحل الصين - كينمن ولينشيانج.

ومع ذلك، فى أعقاب المناورات العسكرية الأكثر عدوانية للصين فى الأسابيع الأخيرة، يحث بعض المراقبين وزارة الدفاع التايوانية على بذل المزيد.

ويأتى هذا بعد ثلاثة أسابيع من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان فى زيارة سريعة استغرقت 19 ساعة، فى وقت سابق من هذا الشهر، وهى أول زيارة لرئيس مجلس النواب الأمريكى منذ عام 1997.