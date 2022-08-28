نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل دخول حل الواجب..schools.madrasati تسجيل دخول جديد منصة مدرستي للطالب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتمد وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على منصة مدرستى للتعلم عن بعد، خاصة بعد إغلاق المؤسسات التعليمية في السنوات السابقة بسبب تفشي فيروس كورونا، من خلال تسجيل الدخول عبر منصة مدرستى لتقديم الأنشطة والدروس والواجبات المنزلية،تعتبر منصة مدرستى منصة إلكترونية تابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية تم اعتمادها رسميًا خلال عملية التعلم عن بعد قبل بضع سنوات، وفي ذلك الوقت قامت وزارة التعليم السعودية بتعليق التعليم بسبب فيروس التاج الجديد، مما ساعدت على تواصل الطلاب مع المعلمين وإدارة المدرسة.

أهم خدمات منصة مدرستي الإلكترونية

• خدمات العمل الإلكترونية.

• وجود مسارات تعليمية.

• وجود برنامج إلكتروني للمعلمين.

• بنك إثراء التعليم.

• وإرفاق الاختبار الإلكتروني.

• وجود بريد الكتروني.

• الاستبيان الإلكتروني.

• نظام التقارير والمقاييس.

• غرفة المعلم للإجابة على أسئلة الطلاب.

تسجيل دخول جديد عبر منصة مدرستي للطالب

يقوم الطلاب بالتسجيل من خلال منصة مدرستى باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة مدرستى الإلكترونية

• الضغط على علامة التبويب العودة إلى المدرسة.

• انقر فوق الزر “تسجيل جديد”.

• تسجيل رقم هوية المواطن ورقم حساب المقيم.

• أدخل رقم الهاتف بشكل صحيح.

• حدد “أنا لست روبوتًا”.

• انقر فوق الزر “تحقق” لإدخال رمز التحقق المطلوب بشكل صحيح.

• انقر فوق رمز الاختيار.

تسجيل دخول منصة مدرستي للمعلم

يقوم المعلم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية:

• افتح رابط منصة مدرستي “من هنا”.

• حدد علامة التبويب تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

• اكتب اسم المستخدم الخاص بك.

• انقر فوق الزر “التالي”.

• أدخل كلمة المرور الصحيحة.

• انقر فوق زر تسجيل الدخول.

خطوات إنشاء حساب عبر منصة مدرستي

• افتح تطبيق توكلنا.

• قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

• أدخل رمز التأكيد.

• ثم سجل الدخول من الصفحة الرئيسية وقم بالتسجيل في قائمة حسابى.

• حدد البيانات من منصة مدرستي.

• حدد الطالب الذي تريد إنشاء حساب مع مدرستي.

• قم بتسجيل اسم المستخدم الذي يظهر على الشاشة.

• اضغط على خيار “إرسال كلمة المرور”.

• تلقي رسالة نصية بكلمة مرور على هاتفك.

• ثم اذهب إلى منصة مدرستي.

• حدد تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

• احفظ اسم المستخدم الذى تم إرساله.

• ثم أدخل كلمة المرور المرسلة عبر الرسائل القصيرة.

• تحديث كلمة المرور عبر التطبيق.

• تثبيت التطبيق عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

منصة مدرستي حل الواجب

منصة مدرستي الواجبات المنزلية، هى منصة تعليمية معتمدة رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية حيث أثبتت قيمتها كبديل مثالي،حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أن منصة مدرستي توفر جميع الأدوات التعليمية، فهي من أهم المنصات التعليمية في السعودية لمتابعة مهام الطلاب وإضافة الواجبات إلكترونياً حتى يتمكن الطلاب من إكمال جميع الواجبات.