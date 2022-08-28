نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدعية وكلمات العودة للمدارس|| عبارات لطفلي في اول يوم دراسي مكتوبة وصور مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أدعية وكلمات العودة للمدارس، والتي يبحث عنها العديد من الأمهات والاباء من أجل تحصين الأبناء باجمل الكلمات والأدعية التي تحصن الاطفال والكبار، تلك الأدعية التي تعتبر من الأمور المميزة في حياة اي مسلم ومسلمة والتي تعبر عن تسليم أمور المسلمين لله، كذلك تعبر تلك الأدعية التي تتدوالها الامهات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال ترديدها في المنزل عن تشيجع الأبناء من أجل التفوق الدراسي وان يجعلهم الله من العلماء والمثقفين، لذلك سوف تجد في هذا التقرير المقدم من موقع ثقفني عبارات لطفلي في اول يوم دراسي مكتوبة وصور مميزة، خاصة دعاء اللهم إنا نستودعك أبناءنا في هذا العام الدراسي والتي يرددها الامهات بشكل مستمر.

أدعية وكلمات العودة للمدارس

اليكم باقة مميزة من أدعية العودة للمدراس، من أجل ترديدها لابنائكم قبل الخروج من المنزل أو عند العودة اليه، كذلك من أجل تشجيع الأبناء علي التقدم والنجاح والتطور العلمي والمعرفي، وذلك لخدمة المجتمع الذي نعيش بة ومن ثم خدمة البشرية بشكل عام

اللهم يأموالنا العظيم، ياخالق الخلق ومحبي الناس اجمعين، اللهم كن لأولادي في بداية عام دراسي جديد واكتب لهم التوفيق، والسعادة والفهم الحسن طوال مشوارهم التعليمي، حقق لهم مايتمنون، وزدهم من الخيرات ياكريم.

اللهم انا نستودعك أبناءنا في هذا العام الدراسي الجديد، ونسالك أن تكتب عليهم التوفيق والسلامة في كافة مسارات الدراسة، من لهم واصلح شاىنهم ووفقهم لما فية الخير للأمة العربية والإسلامية.

اللهم أسألك في بداية هذا العام الدراسي، أن تنبت قلوب ابنائي علي مسارات العلم وان تجعلهم في عين رعايتك التي لاتنام، بارك لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وحقق لهم أحلامهم وطموحاتهم.

اللهم وفق ابنتي في بداية العام الدراسي الجديد، وزدهم من السعادة، اللهم سهل لهم كل عسير وسهل عليهم أمورهم وقربهم من مسارات التعليم، التي يصلون بها إلي ارفع الدرجات في الدنيا والآخرة.

صور العودة للمدسة 1444

هذا ونوفر لكم تلك الصور المميزة من أجل تحفيز الأبناء وتشجيعهم علي الدراسة، يمكنكم ارسالها لهم أو مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكم وتشجيع الأبناء

عبارات تشجيعية عن اول يوم دراسة