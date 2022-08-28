نتائج الصف السادس الإعدادي العراق 2022 برقم المقعد في كافة المحافظات 

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عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الإعدادي العراق 2022 العلمي والأدبي، في الفترة الحالية قد تزايد البحث عن نتائج الصف السادس الأعدادي بالعراق بكافة المحافظات، حيث قد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن بعد الأنتهاء من تصحيح ورق الأمتحانات في الكنترول سوف يتم الأعلان عن النتيجة على الفور في كل المحافظات عبر موقع نتائج وزارة العراق وسوف يتم استخراج النتيجة من خلال رقم مقعد الطالب، فمن خلال السطور القادمة سنوضح بالخطوات طىيقة استخراج النتيجة برقم مقعد الطالب.

استخراج نتيجة الصف السادس الأعدادي بالعراق:

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه سيتم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول بكافة الفروع سواء الأدبي أو العلمي خلال الأسبوع الحالي على موقع ناجح التابع لوزارة التربيةالعراقية.

بالخطوات استخراج نتيجة الصف السادس الأعدادي الدور الأول في العراق 2022:

سنوضح لكم متابعينا الكرام بالخطوات طريقة استخراج نتيجة السادس الأعدادي العراقي الدور الأول، وذلك عبر الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، يمكنكم أتباع الخطوات وستكون كالتالي:

في الأول يجب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق. الخطوة التالية يجب القيام بإدخال الرمز المتواجد للتحقق، وهي عبارة عن أرقام. بعد ذلك النقر على المربع للإستعلام عن النتيجة الخاصة بالصف السادس الأعدادي الدور الأول. بعد الكبس على المربع يجب تحديد محافظة الطالب بالإعدادية. يجب بعدها إدخال رقم المقعد الخاص بالكالب. بعد ذلك يجب على الطالب تحديد تخصصه سواء أدبي أو علمي للبحث عن نتيجته. الخطوة الأخيرة يتم الكبس على كلمة البحث عن النتيجة والأنتظار لمدة ثوان حتى يتم أظهار النايجة على الفور.

نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق 2022:

بعد قليل سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الأعدادي بالعراق في جميع المحافظات عبر الموقع الرسمي بالوزارة حتى يستعلم الطلاب في محافظات الرصافة الاولى، محافظة بغداد، ومحافظة لرصافة الثانية، ومحافظة الرصافة الثالثة، محافظة الكرخ الاولى، محافظة الكرخ الثانية ومحافظة الكرخ الثالثة، ومحافظة البصرة، ومحافظة كركوك فمن خلال الموقع الرسمي سيتم الإعلان عن النتائج، بعدها يتم الدخول على موقع الوزارة للبحث عن النتيجة.