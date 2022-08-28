نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الصف السادس بالعراق وخطوات الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الصف السادس بالعراق هو الرابط الذي يزداد عليه البحث في مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية بالعراق، وخاصة بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن قرب الإعلان عن نتيجة الصف السادس الإعدادي بشكل رسمي علي موقع الوزارة بعد الانتهاء من عمليات تصيح الأوراق، وقد أشارت بعض المسؤولين عن لجان التصحيح إلي أن عملية تصحيح الأوراق قد تمت دون وجود أي مشاكل أو صعوبات، حيث كانت الامتحانات هذا العام في مستوي الطالب المتوسط ولم يجد الطلاب أي صعوبة أثناء فترة أداء الامتحانات، وأشارت الوزارة إلي أنه فو رصد الدرجات وتوزيعها علي المديريات التعليمية في مختلف مدن ومحافظات العراق سوف يتم الإعلان عن النتائج علي الموقع بصيغة يستطيع أي طالب الحصول عليها بكل سهولة دون الحاجة إلي التوجه الي المدارس.

رابط نتائج الصف السادس بالعراق

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أما عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس، فقد أشار الأستاذ كاظم عليوي مدير الامتحانات بوزارة التربية، أن النتائج أصبحت جاهزة للرفع على موقع الوزارة بعد أن تم الانتهاء من كافة مراحل التصحيح والمراجعات الخاصة بها، وخلال الساعات القدمة سيتم عقد مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل النتيجة، وللاستعلام عن النتيجة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم في العراق.

علي الطالب و ولي الأمر من تحديد الخدمات الإلكترونية للموقع.

يجب كتابة وإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

عليك بتحديد المحافظة التابع لها الطالب.

سوف يظهر أمامك ملف pdf خاص بكل محافظة يتضمن نتائج الطلاب.

يمكن لولي الأمر أو الطالب من الضغط علي ملف pdf وتحميله.

يمكنك الآن فتح الملف والبحث عن الاسم برقم الجلوس وسوف تجد بيان درجاته بكل سهولة.

رابط نتائج الصف السادس بالعراق

وقد قامت وزارة التربية والتعليم في مدينة العراق من ألأغلان عن موعد امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي للصفوف الغير منتهية ن حيث تم تحديد موعد الامتحانات علي أن يكون بداية من يوم الأحد القادم الموافق 4 من سبتمبر 2022 ولمدة 10 أيام أي ما يوافق يوم 14 من نفس الشهر.