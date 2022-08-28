ستولتنبرج يدعو الناتو وواشنطن لزيادة وجودهما فى القطب الشمالى

وفى تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، قال ستولتنبرج إنه "يجب على الناتو زيادة وجوده فى القطب الشمالى"، لافتًا إلى أن موسكو تضع فى أراضيها بالقطب الشمالى أحدث ما توصلت إليه من أسلحة مثل الصواريخ "الهايبرسونيك"، وهى صواريخ أسرع من الصوت خمس مرات على الأقل.
وأضاف الأمين العام للناتو، أن "الصين أبدت أيضًا اهتمامًا متزايدًا بالمنطقة".
فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، عزمها على تعيين سفير خاص متجول لمنطقة القطب الشمالى لأول مرة، وقال بيان لوزارة الخارجية إن الخطة، التى لا تزال قيد الموافقة من مجلس الشيوخ، وتهدف إلى تعزيز "المصالح الأمريكية والتعاون مع الحلفاء والشركاء فى القطب الشمالى".
وتأتى خطوة الناتو والحكومة الأمريكية كإشارة لنيتهما فى أن يصبحا أكثر نشاطًا فى أقصى شمال الكرة الأرضية، فى خطوة قد تثير توجس روسيا.
وتتضمن منطقة القطب الشمالى أراض تابعة لروسيا والولايات المتحدة وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد.
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