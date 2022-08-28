أزمة طاقة.. المدارس البريطانية تلجأ للسترات لتعويض غياب التدفئة فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير بريطانية، اليوم الأحد، عن توجهات داخل المدارس البريطانية لشراء سترات للشتاء للطلاب، وذلك فى ظل أزمة الطاقة التى تعصف بالبلاد، وتهدد بالحد من استخدام أنظمة تدفئة.





وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قال مديرو المدارس، إن المؤسسات التعليمية قد تخفض درجة الحرارة بمقدار درجة إلى درجتين للتوفير فى التدفئة، وستطلب من الطلاب ارتداء سترات.

وأشار مديرو المدارس إلى أنهم نصحوا الآباء بأن يرتدى أطفالهم ملابس أكثر دفئا خلال فترة تشغيل التدفئة، بينما سيحاولون تزويد أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض بالسترات الصوفية مجانًا.

وحسبما ذكرت الصحيفة، سيزداد إقبال الطلاب على وجبات الإفطار المجانية فى المدارس هذا العام، نظرًا للوضع الاقتصادى المتدهور فى البلاد، حيث يحاول العديد من الآباء التوفير حتى فى الطعام.

وكانت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية أشارت فى وقت سابق، إلى أن ما يقرب من 9 ملايين بريطانى قد يجدون أنفسهم تحت خط الفقر، لاسيما بعد قرار السلطات برفع الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء بنسبة 80% اعتبارًا من أكتوبر.