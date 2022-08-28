جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قالت المصادر الفلسطينية إن "المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا علنية في باحاته".
وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن "المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات يومية، ما عدا يومى الجمعة والسبت، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى فى حماية قوات إسرائيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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