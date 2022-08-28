عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى فى حماية قوات إسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قالت المصادر الفلسطينية إن "المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا علنية في باحاته".

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن "المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات يومية، ما عدا يومى الجمعة والسبت، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه".